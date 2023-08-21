Собака прогнала дикую пуму со двора и попала на видео

USA Today: в США собака прогнала пуму со двора на глазах у хозяйки и ее друга

Собака прогнала пуму со двора частного дома в американском городе Сакраменто, штат Калифорния, и попала на видео. Об этом сообщает USA Today.

Хозяйка собаки рассказала, что читала Библию вместе с другом у себя дома, когда он заметил, что ее собака с кем-то играет за окном. Сначала они решили, что на участок забрел бездомный пес, но потом поняли, что это дикая пума.

Когда женщина осознала, что происходит, собака уже прогнала пуму со двора и загнала на дерево. Хозяйка собаки вызвала полицию. Вскоре к ее дому прибыли представители экстренных служб. Они попытались усмирить животное, но безуспешно. Пуме удалось сбежать.

Местные власти предупредили жителей, что, хотя пума не агрессивна, им следует оставаться в помещениях и держать своих животных внутри. К утру следующего дня дикий зверь оставался на свободе, и полицейские призвали всех, кто его увидит, сразу звонить в участок.

Ранее сообщалось, что на Голливудских холмах в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, пума напала на собаку, которую выгуливал хозяин, сорвала ее с поводка и унесла в зубах. Собака была метисом чихуахуа по кличке Пайпер

