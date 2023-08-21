Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:45, 21 августа 2023Моя страна

В Казани пройдет первый фестиваль уличных музыкантов

В Казани на улице Баумана 27 августа пройдет первый фестиваль уличных музыкантов

Фото: Zeg Young / Unsplash

В Казани на улице Баумана пройдет первый фестиваль уличных музыкантов. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на заместителя руководителя горисполкома Гузель Сагитову.

Мероприятие начнется в воскресенье, 27 августа, в 17 часов на площадке у Академии наук Республики Татарстан. Участников фестиваля отберут по итогам прослушивания, которое состоится 25 августа в КЦ «Московский».

«Цель мероприятия — предоставить городскую площадку для самовыражения талантливым творческим единицам. Фестиваль станет новым этапом взаимодействия города с уличными музыкантами», — сказала она.

Сагитова также напомнила, что летом 2022 года начала работать онлайн-платформа для уличных музыкантов «Арт-проспект». За это время на ней зарегистрировались более 700 пользователей и оставили 16 тысяч заявок.

Ранее сообщалось, что в Казани в лагере «Байтик» состоится XIV Международный этнический фестиваль «Крутушка». Фестиваль пройдет с 25 по 27 августа. В нем примут участие более 300 исполнителей, а также около 50 коллективов, которые представят культуру разных регионов страны.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО выдвинули Украине условие по использованию истребителей F-16

    Врачи рассказали о состоянии заразившегося сибирской язвой россиянина

    Устроившего диверсию около аэропорта россиянина задержали

    Сбросившая 40 килограммов пилот поделилась секретами эффективного похудения

    Китай увидел волну примирений на Ближнем Востоке

    48-летняя Шарлиз Терон ответила на обвинения в пластике лица

    В ряде регионов спрогнозировали аномальную жару

    Названы потери ВСУ на запорожском направлении

    В Москве женщина умерла во время секса в публичном месте

    Названо необходимое Украине число истребителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости