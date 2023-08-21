В Казани пройдет первый фестиваль уличных музыкантов

В Казани на улице Баумана 27 августа пройдет первый фестиваль уличных музыкантов

В Казани на улице Баумана пройдет первый фестиваль уличных музыкантов. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на заместителя руководителя горисполкома Гузель Сагитову.

Мероприятие начнется в воскресенье, 27 августа, в 17 часов на площадке у Академии наук Республики Татарстан. Участников фестиваля отберут по итогам прослушивания, которое состоится 25 августа в КЦ «Московский».

«Цель мероприятия — предоставить городскую площадку для самовыражения талантливым творческим единицам. Фестиваль станет новым этапом взаимодействия города с уличными музыкантами», — сказала она.

Сагитова также напомнила, что летом 2022 года начала работать онлайн-платформа для уличных музыкантов «Арт-проспект». За это время на ней зарегистрировались более 700 пользователей и оставили 16 тысяч заявок.

Ранее сообщалось, что в Казани в лагере «Байтик» состоится XIV Международный этнический фестиваль «Крутушка». Фестиваль пройдет с 25 по 27 августа. В нем примут участие более 300 исполнителей, а также около 50 коллективов, которые представят культуру разных регионов страны.