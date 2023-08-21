Стало известно о попытке хакерской атаки перед учениями США и Южной Кореи

Bloomberg: хакеры из КНДР совершили атаку перед учениями США и Южной Кореи

Северная Корея совершила серию попыток хакерских атак, связанных с учениями США и Южной Кореи. Об этом стало известно Bloomberg.

Согласно данным южнокорейской полиции, их целью было получить данные о предстоящих военных учениях США и Южной Кореи.

В частности, в провинции Кенги-Намбу была «совершена серия отправок ложных писем» одной из южнокорейских компаний, моделирующей учения двух стран. В этих письмах хакеры утверждали, что представляют интересы американских военных и по итогу подобных акций они смогли «захватить одну из учетных записей сотрудника и установить код».

Подобные действия Северной Кореи связаны с 11-дневными военными учениями Ulchi Freedom Shield, которые станут крупнейшими за всю историю американо-южнокорейских отношений. Северная Корея осуждает подобные действия, считая их «подготовкой к вторжению».

Ранее США, Япония и Южная Корея заявили о готовности восстановить диалог с КНДР. По итогам трехстороннего саммита, состоявшегося в американском Кэмп-Дэвиде, лидеры трех стран выступили с заявлением о готовности восстановить диалог с КНДР без предварительных условий.