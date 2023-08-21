Спасение человечества увидели в парусах

Bloomberg: компания Cargill тестирует огромные паруса для снижения выбросов

Американская продовольственная компания Cargill, являющаяся крупнейшим агротрейдером, начала тестировать гигантские паруса высотой 37,5 метра для снижения выбросов парниковых газов от сжигания топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о сухогрузе вместимостью 80 тысяч тонн под названием Pyxis Ocean. Судно оснастили двумя массивными «ветровыми крыльями», сделанными из стали и композитного стекла. Недавно сухогруз завершил первый рейс из Шанхая в Сингапур. Если результаты испытания сочтут успешными, Cargill надеется установить подобные паруса еще на десять судов. Тем самым в компании стремятся внести свой вклад в спасение человечества от глобального потепления.

Эксперты считают, что подобная технология поможет снизить суммарный расход топлива на 20 процентов и способствовать сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, установка парусов снизит затраты владельцев транспортных средств, так как «ветер предоставляется бесплатно», заключил президент подразделения морских перевозок Cargill Ян Дилеман.

Отрасль судоходных перевозок является одной из самых загрязняющих среди всех видов транспорта. Согласно подсчетам аналитиков Международной морской организации, на ежегодную долю выбросов в атмосферу приходится столько же углекислого газа, сколько от 283 угольных электростанций. Это объясняется тем, что в настоящее время подавляющее большинство судов работает на традиционном нефтяном топливе. Широкое использование возобновляемых источников энергии сделало бы отрасль более безопасной для окружающей среды, пришли к выводу аналитики.

Ранее еще одной проблемой для климата назвали круизные лайнеры. Несмотря на постепенный отход от нефтяного топлива к использованию сжиженного природного газа (СПГ), суммарные выбросы углекислого газа от морского транспорта по-прежнему остаются на очень высоком уровне. Это объясняется тем, что СПГ сжигается не полностью — происходит утечка около 3,1 процента топлива, включая метан, который отвечает примерно за 30 процентов нагрева планеты.