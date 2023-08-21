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15:15, 21 августа 2023Среда обитания

Спасение человечества увидели в парусах

Bloomberg: компания Cargill тестирует огромные паруса для снижения выбросов

Фото: Karla Car / Unsplash

Американская продовольственная компания Cargill, являющаяся крупнейшим агротрейдером, начала тестировать гигантские паруса высотой 37,5 метра для снижения выбросов парниковых газов от сжигания топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о сухогрузе вместимостью 80 тысяч тонн под названием Pyxis Ocean. Судно оснастили двумя массивными «ветровыми крыльями», сделанными из стали и композитного стекла. Недавно сухогруз завершил первый рейс из Шанхая в Сингапур. Если результаты испытания сочтут успешными, Cargill надеется установить подобные паруса еще на десять судов. Тем самым в компании стремятся внести свой вклад в спасение человечества от глобального потепления.

Эксперты считают, что подобная технология поможет снизить суммарный расход топлива на 20 процентов и способствовать сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, установка парусов снизит затраты владельцев транспортных средств, так как «ветер предоставляется бесплатно», заключил президент подразделения морских перевозок Cargill Ян Дилеман.

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Отрасль судоходных перевозок является одной из самых загрязняющих среди всех видов транспорта. Согласно подсчетам аналитиков Международной морской организации, на ежегодную долю выбросов в атмосферу приходится столько же углекислого газа, сколько от 283 угольных электростанций. Это объясняется тем, что в настоящее время подавляющее большинство судов работает на традиционном нефтяном топливе. Широкое использование возобновляемых источников энергии сделало бы отрасль более безопасной для окружающей среды, пришли к выводу аналитики.

Ранее еще одной проблемой для климата назвали круизные лайнеры. Несмотря на постепенный отход от нефтяного топлива к использованию сжиженного природного газа (СПГ), суммарные выбросы углекислого газа от морского транспорта по-прежнему остаются на очень высоком уровне. Это объясняется тем, что СПГ сжигается не полностью — происходит утечка около 3,1 процента топлива, включая метан, который отвечает примерно за 30 процентов нагрева планеты.

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    Анатолий Акулов
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