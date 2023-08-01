Среда обитания
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20:42, 1 августа 2023Среда обитания

Названа неожиданная угроза мировому климату

Bloomberg: морской транспорт суммарно выделяет больше углекислого газа, чем ФРГ

Фото: Georg Eiermann / Unsplash

Морской транспорт, включая круизные лайнеры, суммарно выделяет в атмосферу больше углекислого газа, чем вся ФРГ. Основной ущерб наносится из-за используемого на подобных судах сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов.

Переводить лайнеры с нефти на СПГ стали из лучших побуждений. Транспортные компании позиционировали переход на альтернативу нефти как более экологичный способ передвижения, поскольку при использовании сжиженного газа в атмосферу выбрасывается на 25 процентов меньше углекислого газа. Однако главный минус заключается в том, что СПГ сжигается не полностью — происходит утечка около 3,1 процента топлива. В итоге вовне может выбрасываться в том числе опасный вид парниковых газов — метан, который является основным компонентом СПГ и отвечает примерно за 30 процентов нагрева планеты.

Главная угроза для мирового климата заключается в том, что круизные суда являются наиболее востребованным у туристов морским видом транспорта. По этой причине в дальнейшем суммарные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу могут увеличиться еще больше. Степень ущерба от одного судна за 20 лет эксперты оценили примерно в 6,1 тонны диоксида углерода на каждую тонну сжигаемого СПГ.

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Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Греции в атмосферу был выброшен максимальный за последние 20 лет объем углекислого газа. Стихийные бедствия вкупе с экстремальной жарой в Южной Европе могут поставить под угрозу всю европейскую туристическую отрасль, которая оценивается более чем в два триллиона долларов.

В результате глобального потепления может произойти кардинальная смена ключевых направлений, из-за чего большую популярность у туристов могут получить северные страны, включая скандинавские государства. Так, Норвегия стала одной из первых стран, получившей ощутимую выгоду от глобального потепления — по итогам июня страну посетило в общей сложности 1,62 миллиона туристов, что стало максимальным показателем как минимум за последние десять лет.

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    Анатолий Акулов
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