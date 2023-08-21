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07:42, 21 августа 2023Наука и техника

Названы две самые частые причины возгорания смартфонов

Аналитик Муртазин: телефон может загореться из-за удара или зарядки

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В большинстве случае возгорание смартфонов происходит в результате падений или использования некачественного зарядного устройства. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио Sputnik.

Он пояснил, что в первом случае повреждается оболочка аккумулятора. Некоторые зарядки, чаще всего поддельные, могут создавать чрезмерную нагрузку для телефона, поскольку они дают больше мощности, чем он способен «переварить», добавил эксперт. То же самое, по его словам, касается и некачественных пауэрбанков.

Муртазин посоветовал менять аккумулятор смартфона раз в два-три года. Он указал, что существует несколько признаков того, что требуется замена батареи, в частности, если телефон начинает работать хуже или аккумулятор «вздулся» и выпирает из корпуса. «Это опасно, в любой момент смартфон может вспыхнуть и сильно обжечь», — предупредил аналитик.

Он отметил, что воспламенение может произойти при влажной погоде или после того, как устройство с разрушенной оболочкой аккумулятора попадет в воду. Однако, подчеркнул эксперт, это случается крайне редко, как правило, при возгорании телефоны начинают просто дымить.

Ранее дом матери-одиночки, проживающей в Британии, сгорел из-за неоригинальной зарядки для смартфона. Несмотря на то, что пожарные прибыли в считаные минуты, огонь уничтожил дом с тремя спальнями почти полностью.

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    Марина Совина
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