В Подмосковье водитель иномарки влетел в полицейский автомобиль и скрылся

В Подмосковье водитель Audi A6 протаранил полицейский автомобиль и скрылся

В Богородском районе Подмосковья водитель Audi A6 влетел в полицейский автомобиль Lada Largus, в котором сидели трое сотрудников полиции и двое задержанных. Об этом пишет Telegram-канал «112».

В результате один сотрудник полиции и двое задержанных попали в больницу в тяжелом состоянии, а другой силовик и стажер были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Водитель Audi A6 с места происшествия сбежал, не попытавшись оказать помощь пострадавшим. Теперь его ищут, сообщает «112». По данным ТАСС, мужчину задержали.

Ранее в Хабаровском крае поезд протаранил машину, которая пыталась уйти от преследования ДПС.

