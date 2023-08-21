Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:10, 21 августа 2023Силовые структуры

В Подмосковье водитель иномарки влетел в полицейский автомобиль и скрылся

В Подмосковье водитель Audi A6 протаранил полицейский автомобиль и скрылся

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

В Богородском районе Подмосковья водитель Audi A6 влетел в полицейский автомобиль Lada Largus, в котором сидели трое сотрудников полиции и двое задержанных. Об этом пишет Telegram-канал «112».

В результате один сотрудник полиции и двое задержанных попали в больницу в тяжелом состоянии, а другой силовик и стажер были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Водитель Audi A6 с места происшествия сбежал, не попытавшись оказать помощь пострадавшим. Теперь его ищут, сообщает «112». По данным ТАСС, мужчину задержали.

Ранее в Хабаровском крае поезд протаранил машину, которая пыталась уйти от преследования ДПС.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке атаки военного аэродрома в Калужской области

    Раскрыты визуально старящие женщин ошибки во внешнем виде

    В ЛНР осудили на 20 лет военного ВСУ за убийство мирного жителя

    В Южную Европу вернулась 40-градусная жара

    Глава российского региона рассказал о сбитом беспилотнике самолетного типа

    В Белгородской области сбили еще один беспилотник

    Россиян предупредили о скором росте цен на хлеб

    Российские дилеры собрались судиться с Renault за долю в «АвтоВАЗе»

    Дачникам подсказали способ избавиться от хмеля на участке

    Российский монастырь принял первого монаха из Киево-Печерской лавры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости