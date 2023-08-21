Ида Галич рассказала о связанной с алкоголем проблеме

Популярная блогерша и ведущая Ида Галич рассказала, что после того, как она употребляет алкоголь, много ест. Этой проблемой она поделилась в Telegram-канале.

Галич сообщила, что временно отказалась от спиртного из-за неприятного последствия, которое вызывает его употребление. «Продолжается бесконтрольный прием пищи несколько дней. Я вся отекаю, естественно. И чувствую себя максимально плохо», — призналась она. При этом она подчеркнула, что проблем с алкоголем у нее нет.

Блогерша рассказала, что не употребляет спиртное уже 14 дней. «Никаких иллюзий по поводу новой жизни, в которой вообще не будет алкоголя, я не строю. Просто наблюдаю», — заключила она.

Ранее Галич назвала главное, по ее мнение, качество в мужчинах. Ведущая считает, что у него должно быть вдохновляющее занятие. Она добавила, что это дело не обязательно должно приносить большие доходы.