Кандидат в президенты США заявил о необходимости «открыть Россию»
Рамасвами: следующий президент США должен «открыть Россию» для победы над КНРСюжетРоссия и НАТО:
Американский предприниматель, кандидат на выборах президента США от республиканской партии Вивек Рамасвами рассказал, что необходимо сделать следующему лидеру страны. Он написал, что новому президенту нужно «открыть Россию», в соцсети Х (бывшая Twitter).
«Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине», — сказал Рамасвами, добавив, что именно так поступил Ричард Никсон, «открыв КНР» во время холодной войны.
Ранее политик Рамасвами пообещал не пустить Украину в НАТО в случае победы на выборах, а также поддержать возобновление экономических связей с Россией. Также он заявил, что союз РФ и Китая является самой большой военной угрозой для США.