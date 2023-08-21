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22:46, 21 августа 2023Мир

Кандидат в президенты США заявил о необходимости «открыть Россию»

Рамасвами: следующий президент США должен «открыть Россию» для победы над КНР
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американский предприниматель, кандидат на выборах президента США от республиканской партии Вивек Рамасвами рассказал, что необходимо сделать следующему лидеру страны. Он написал, что новому президенту нужно «открыть Россию», в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине», — сказал Рамасвами, добавив, что именно так поступил Ричард Никсон, «открыв КНР» во время холодной войны.

Ранее политик Рамасвами пообещал не пустить Украину в НАТО в случае победы на выборах, а также поддержать возобновление экономических связей с Россией. Также он заявил, что союз РФ и Китая является самой большой военной угрозой для США.

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    Александра Синицына
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