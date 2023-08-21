Кандидат в президенты США заявил о необходимости «открыть Россию»

Рамасвами: следующий президент США должен «открыть Россию» для победы над КНР

Американский предприниматель, кандидат на выборах президента США от республиканской партии Вивек Рамасвами рассказал, что необходимо сделать следующему лидеру страны. Он написал, что новому президенту нужно «открыть Россию», в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине», — сказал Рамасвами, добавив, что именно так поступил Ричард Никсон, «открыв КНР» во время холодной войны.

Ранее политик Рамасвами пообещал не пустить Украину в НАТО в случае победы на выборах, а также поддержать возобновление экономических связей с Россией. Также он заявил, что союз РФ и Китая является самой большой военной угрозой для США.