Полсотни рейсов были перенаправлены из Москвы в другие регионы

Росавиация: около 50 рейсов перенаправили из Москвы в другие регионы

Полсотни рейсов были перенаправлены из аэропортов Москвы в другие регионы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Уточняется, что пассажиров около 50 рейсов доставят в столицу позднее из-за действовавших в воздушных гаванях Москвы ограничений. В ведомстве также добавили, что 45 пассажирских и 2 грузовых самолета перенаправили в аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что ограничения на полеты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский отменили. По состоянию на 09:00 мск все воздушные гавани перешли на работу в штатном режиме.