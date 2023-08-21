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10:12, 21 августа 2023Путешествия

Полсотни рейсов были перенаправлены из Москвы в другие регионы

Росавиация: около 50 рейсов перенаправили из Москвы в другие регионы

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Полсотни рейсов были перенаправлены из аэропортов Москвы в другие регионы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Уточняется, что пассажиров около 50 рейсов доставят в столицу позднее из-за действовавших в воздушных гаванях Москвы ограничений. В ведомстве также добавили, что 45 пассажирских и 2 грузовых самолета перенаправили в аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что ограничения на полеты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский отменили. По состоянию на 09:00 мск все воздушные гавани перешли на работу в штатном режиме.

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    Марина Черняк
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