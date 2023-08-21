Все московские аэропорты перешли на работу в штатном режиме

Росавиация: ограничения во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском отменили

Ограничения на полеты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский отменили. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию, по состоянию на 09:00 мск все воздушные гавани перешли на работу в штатном режиме.

Уточняется, что на запасные аэродромы пришлось перенаправить 45 пассажирских и 2 грузовых рейса.

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» также подтвердили агентству, что из-за закрытия аэропорта Шереметьево часть рейсов ушла на запасные аэродромы, а некоторые будут выполнены с задержкой.

Ранее 21 августа стало известно, что аэропорты Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице был сбит беспилотник. По словам градоначальника, летательный аппарат был уничтожен силами противовоздушной обороны.