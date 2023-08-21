В Таджикистане высказались о возможных сроках проведения матча с Россией

В Таджикистане заявили, что готовы сыграть со сборной России осенью 2024 года

Пресс-секретарь сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев высказался о возможных сроках проведения товарищеского матча с Россией. Его слова приводит Sport24.

«Мы готовы рассмотреть предложение от РФС по товарищеской встрече, но только на осень следующего года. Пока календарь сборной Таджикистана заполнен вплоть до июня 2024-го года», — заявил Салиев.

16 августа в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что ведут переговоры с командой Бахрейна. В организации подчеркнули, что объявят о матче, как только будет подписан контракт на его проведение.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.