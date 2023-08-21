Назван способ высказать партнеру замечания об интиме и не обидеть его

Сексопатолог Морс: пары в любом возрасте не должны мириться с плохим сексом

Чтобы высказать партнеру замечания об интимной жизни и не обидеть его, разговор следует начать с обсуждения приятных моментов, считает сексопатолог Эмили Морс. Ее мнение приводит New York Post.

Морс уверена, что пары в любом возрасте не должны мириться с плохим сексом. По ее мнению, самый эффективный и простой способ улучшить его — это поговорить об интиме в формате «вопрос-ответ». Она посоветовала начать обсуждение с приятных моментов и спросить, что партнеру нравится в текущей сексуальной жизни. Далее Морс предложила попросить партнера назвать его любимое совместное эротическое воспоминание.

Сексопатолог отметила, что к конструктивным замечаниям нужно переходить в последнюю очередь. Она рекомендовала сначала спросить, хочет ли партнер знать, что он может улучшить в совместной интимной жизни. Лишь получив положительный ответ, можно высказать свои пожелания. Морс подчеркнула, что речь не должна быть враждебной или обвинительной. После этого сексопатолог посоветовала поинтересоваться, что хочет улучшить партнер.

Ранее сексопатолог Эмили Морс дала простой совет, как оживить интимную жизнь. По ее мнению, поддержать страсть поможет зрительный контакт с партнером во время близости.