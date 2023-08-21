Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:47, 21 августа 2023Ценности

Блогерша раскрыла неожиданный способ омолодиться

Кадр: @vicky.derosa / TikTok

Блогерша зрелого возраста Вики (фамилия неизвестна) раскрыла неожиданный способ омолодиться. Соответствующей информацией она поделилась в TikTok.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом vicky.derosa, чей блог насчитывает 201,3 тысячи подписчиков, улучшить внешний вид помогает чеснок. Женщина рассказала, что ее тетя регулярно употребляет данный продукт в целях борьбы со старением.

При этом автор ролика уточнила, что когда овощ нарезается, его лучше оставить на 20 минут, чтобы позже получить из него все полезные свойства. Пользовательница сети посоветовала часто есть чеснок, чтобы предотвратить внешние изменения. «Причем от меня не так уж и пахнет чесноком, поэтому не хочу слышать гневных комментариев на этот счет», — заявила она.

В июле 47-летняя блогерша показала простой способ избавиться от морщин. Так, следует выполнять круговые движения языка с закрытым ртом восемь раз по часовой стрелке и восемь раз в обратную сторону. По словам автора видео, данный метод позволит разгладить выраженные носогубные складки.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Европейскую страну заподозрили в подготовке к конфликту с Россией

    Число отравившихся шаурмой жителей российского города превысило 100

    В Великобритании запретили называть Россию враждебным государством

    В Москве водитель каршеринга провез на капоте инспектора ДПС

    ФСБ раскрыла организатора диверсии на железнодорожной станции в Херсоне

    В «Реале Сосьедад» назвали дату дебютного матча Захаряна

    Названа причина неудач ВСУ при проведении лобовых атак

    Президент Бразилии захотел лично поговорить с Путиным

    Турция выразила надежду на принятие Россией и Украиной ее функций посредника

    Парковку для одного типа автомобилей захотели сделать бесплатной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости