Блогерша раскрыла неожиданный способ омолодиться

Блогерша зрелого возраста Вики (фамилия неизвестна) раскрыла неожиданный способ омолодиться. Соответствующей информацией она поделилась в TikTok.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом vicky.derosa, чей блог насчитывает 201,3 тысячи подписчиков, улучшить внешний вид помогает чеснок. Женщина рассказала, что ее тетя регулярно употребляет данный продукт в целях борьбы со старением.

При этом автор ролика уточнила, что когда овощ нарезается, его лучше оставить на 20 минут, чтобы позже получить из него все полезные свойства. Пользовательница сети посоветовала часто есть чеснок, чтобы предотвратить внешние изменения. «Причем от меня не так уж и пахнет чесноком, поэтому не хочу слышать гневных комментариев на этот счет», — заявила она.

В июле 47-летняя блогерша показала простой способ избавиться от морщин. Так, следует выполнять круговые движения языка с закрытым ртом восемь раз по часовой стрелке и восемь раз в обратную сторону. По словам автора видео, данный метод позволит разгладить выраженные носогубные складки.