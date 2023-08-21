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18:31, 21 августа 2023Россия

Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

Мэр Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших во время самоорганизованного спуска в подземные водосточные коллекторы. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Градоначальник назвал случившееся в коллекторе Неглинки ужасной трагедией. «Соболезную родным и близким погибших», — написал он и добавил, что поиск пропавших людей продолжается.

Собянин подчеркнул, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Москве-реке было найдено тело четвертого диггера, пропавшего во время экскурсии по коллекторам. Его обнаружили под Парящим мостом в парке «Зарядье» близ причала.

Группа россиян спустилась в главный канал московской водосточной сети в районе подземной реки Неглинки в воскресенье, 20 августа, в тот день, когда в столице прошел сильный ливень и выпало более половины месячной нормы осадков.

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    Варвара Кошечкина
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