Мэр Собянин выразил соболезнования родственникам погибших в коллекторе Неглинки

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших во время самоорганизованного спуска в подземные водосточные коллекторы. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Градоначальник назвал случившееся в коллекторе Неглинки ужасной трагедией. «Соболезную родным и близким погибших», — написал он и добавил, что поиск пропавших людей продолжается.

Собянин подчеркнул, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Москве-реке было найдено тело четвертого диггера, пропавшего во время экскурсии по коллекторам. Его обнаружили под Парящим мостом в парке «Зарядье» близ причала.

Группа россиян спустилась в главный канал московской водосточной сети в районе подземной реки Неглинки в воскресенье, 20 августа, в тот день, когда в столице прошел сильный ливень и выпало более половины месячной нормы осадков.