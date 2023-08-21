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14:55, 21 августа 2023Спорт

В «Реале Сосьедад» назвали дату дебютного матча Захаряна

В «Реале Сосьедад» рассказали, что Захарян дебютирует за команду 25 августа

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В испанском футбольном клубе «Реал Сосьедад» назвали дату дебютного матча российского полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Захарян тренируется с командой. Он должен быть готов сыграть в эту пятницу», — заявили в пресс-службе клуба. 25 августа команды встретится с «Лас-Пальмас» в Ла-Лиге.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет до окончания сезона-2028/2029.

До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо». В нынешнем сезоне он провел пять матчей за бело-голубых во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 15 миллионов евро.

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    Ксения Курашкина
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