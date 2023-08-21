Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:04, 21 августа 2023Из жизни

Женщина встретила на улице редкого ящера

AsiaOne: в Сингапуре женщина обнаружила на улице яванского ящера

Жительница Сингапура обнаружила на улице редкого ящера, находящегося под угрозой исчезновения. Об этом сообщает AsiaOne.

Сара Мэй Лоу встретила яванского ящера, когда направлялась в клуб. «Это было похоже на встречу с редким покемоном!» — говорит она.

Женщина опубликовала видео с ящером в TikTok. На кадрах, которые она сняла, видно, что ящер спокойно шагает по тротуару и не обращает внимания на проезжающие мимо машины.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Яванский ящер или яванский панголин — млекопитающее из отряда панголинов. По данным Международного союза охраны природы и природных ресурсов, эти животные находятся под угрозой исчезновения. В Сингапуре осталось всего 1046 особей.

Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии рыбак дважды за несколько месяцев выловил редчайшего омара синего цвета и спас его, отпустив в море.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Установлено место падения «Луны-25»

    Певица обнажила грудь ради прав женщин

    Певицу раскритиковали за экстремальный способ похудения

    Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком кожи

    Медведев оценил поставки F-16 Украине

    Мигранты напали на мужчину и женщину в магазине в центре Москвы

    Российский заключенный получил новый срок за побег из колонии ради дочери

    Власти напомнили о незаконности экскурсий по коллекторам Москвы

    Девушка растворила филлер в губах и попала в больницу

    Цены на дизельное топливо в Москве превысили 60 рублей за литр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости