Российского бойца ММА Мурада Легенду доставили в полицию за хулиганство

В Дагестане бойца ММА Мурада Легенду доставили в полицию за хулиганство

В Дербентский отдел полиции Дагестана доставили 37-летнего жителя Кайтагского района, устроившего дебош в ресторане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Мужчина использовал нецензурную лексику, а когда ему сделали замечание, попытался подраться с охранником. В отношении дебошира составили протокол по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») УК РФ.

По данным ТАСС, правонарушителем оказался боец ММА Исрапил Рамазанов, более известный по прозвищу Мурад Легенда. Ранее его штрафовали на 2,5 тысячи рублей за аналогичное поведение в московской гостинице. Тогда спортсмен отмечал день рождения друга, во время которого вдруг начал вести себя агрессивно.

Ранее сообщалось, что в Норильске дебошира, ударившего росгвардейца из-за возраста, осудили условно.