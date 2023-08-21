В ДНР уличили Запад в сохранении курса на продолжение украинского конфликта

Пушилин: возможная передача Киеву F-16 говорит о курсе Запада на конфликт

Возможная передача Киеву истребителей F-16 свидетельствует о том, что Запад сохраняет курс на продолжение украинского конфликта. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.ё

«Безусловно, это дополнительные сложности для того, чтобы ситуация была завершена как можно быстрее. Безусловно, наши подразделения понимают, что делать с данными самолетами, но конечно, характеризовать это можно как продолжающиеся устремления стран Запада на продолжение разжигания конфликта, и здесь никакими мирными инициативами подобные действия, конечно же, объяснить нельзя», — сказал Пушилин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится получить 42 самолета F-16 от Нидерландов. Их должны предоставить после того, как украинские пилоты и инженеры пройдут необходимую тренировку.

При этом во Франции считают, что передача самолетов может и не состояться, так как премьер-министр Марк Рютте, который пообещал Украине самолеты, уходит в отставку.