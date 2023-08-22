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14:46, 22 августа 2023Наука и техника

В России разработали комплекс «Адмирал-Авианосец» для транспортировки дронов

В России разработали комплекс «Адмирал-Авианосец» для транспортировки FPV-дронов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России разработали комплекс «Адмирал-Авианосец» на базе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа, который предназначен для транспортировки боевых FPV-дронов (first-person view — вид от первого лица) до цели. Об этом представитель компании «Связь Спецзащита» Дмитрий Зубарев сообщил ТАСС.

«Мы сделали комплекс "Адмирал-Авианосец" на базе нашего БПЛА самолетного типа "Адмирал", который летает от четырех до шести часов. Была разработана система сброса небольших ударных FPV-дронов, также беспилотник несет еще и ретранслятор. Во время патрулирования местности или разведки при обнаружении точки интереса оператор может прямо с "Адмирала" отправить один или два маленьких ударных дрона с боевой нагрузкой до цели», — сказал он.

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Зубарев отметил, что в течение последних двух месяцев проводились тестовые полеты комплекса, а в ближайшие месяцы «Адмирал-Авианосец» начнут поставлять в зону проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, первые аппараты доставят на пробу уже в сентябре.

Представитель компании добавил, что комплекс предназначен для охраны территории и нанесения точечных ударов. Он уточнил, что его можно использовать для точечных ударов по диверсионно-разведывательным группам. «Адмирал-Авианосец» может намного увеличить радиус действия FPV-дронов, который составляет 4-5 километров.

Дрон «Адмирал» может нести до восьми килограммов полезной нагрузки и развивать скорость до 150 километров в час, а крейсерская скорость аппарата составляет 100 километров в час. Беспилотник способен летать на высоте до трех километров и патрулировать зону площадью около 20 квадратных километров.

В июле гендиректор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что российские FPV-дроны линейки «Джокер» получили гибернатор, позволяющий аппаратам уходить в спящий режим на несколько недель после размещения на атакующей позиции. После выхода из режима гибернации дрон может сразу полететь к цели.

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    Даниил Иринин
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