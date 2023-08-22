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17:15, 22 августа 2023Путешествия

На курорте Европы туристов оштрафовали на миллионы рублей за прыжки по балконам

Четыре туриста в Испании заплатили по два миллиона рублей за прыжки по балконам
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Katy Cao / Unsplash

На испанском курорте четверо туристов были оштрафованы на миллионы рублей за прыжки по балконам отеля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, правонарушителей поймали в одной из гостиниц города Магалуф. Мужчины оказались британцами, однако не уточняется, отдыхали ли они вместе. Нарушители порядка перелазили и перепрыгивали с одного балкона на другой, а иногда даже прыгали оттуда в бассейн. В результате администрация отеля приняла решение оштрафовать их в соответствии с законами страны.

Теперь каждому из отдыхающих придется заплатить по 30 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей). Власти города заявили, что поведение туристов могло быть травмоопасным.

Ранее туристы из Великобритании напали на испанскую семью с двумя детьми из-за нехватки свободных мест на лежаках. Мужчины сбросили женщину с лежака и уронили его ей на ногу.

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    Зарина Дзагоева
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