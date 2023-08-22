На курорте Европы туристов оштрафовали на миллионы рублей за прыжки по балконам

Четыре туриста в Испании заплатили по два миллиона рублей за прыжки по балконам

На испанском курорте четверо туристов были оштрафованы на миллионы рублей за прыжки по балконам отеля. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, правонарушителей поймали в одной из гостиниц города Магалуф. Мужчины оказались британцами, однако не уточняется, отдыхали ли они вместе. Нарушители порядка перелазили и перепрыгивали с одного балкона на другой, а иногда даже прыгали оттуда в бассейн. В результате администрация отеля приняла решение оштрафовать их в соответствии с законами страны.

Теперь каждому из отдыхающих придется заплатить по 30 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей). Власти города заявили, что поведение туристов могло быть травмоопасным.

Ранее туристы из Великобритании напали на испанскую семью с двумя детьми из-за нехватки свободных мест на лежаках. Мужчины сбросили женщину с лежака и уронили его ей на ногу.