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12:24, 22 августа 2023Россия

Водителей каршеринга предупредили о риске подхватить опасные болезни в салоне

Инфекционист: в каршеринге можно заразиться коронавирусом и кишечными инфекциями

Фото: why kei / Unsplash

В каршеринге можно заразиться гриппом или коронавирусом, а также кишечными инфекциями. О риске подхватить эти и другие опасные заболевания в салоне арендованного авто водителей предупредил инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Лентой.ру».

21 августа в Москве в автомобиле каршеринга десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в нем был мефедрон.

По словам Вознесенского, если в шприце были возбудители ВИЧ или вирусного гепатита В и С, то небольшая вероятность заражения этими инфекциями присутствует.

Вероятность заражения другими заболеваниями в каршеринге Вознесенский оценил как невысокую, но признал, что полностью риск исключать нельзя. «К примеру, если в салоне находился больной гриппом или коронавирусной инфекцией, то вероятность заражения присутствует. Если в автомобиле ездил больной с кишечными инфекциями и трогал поверхности, которые затем потрогал другой человек и засунул руки в рот или другие слизистые, то есть вероятность заражения кишечными инфекциями», — пояснил специалист.

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    Алан Босиков
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