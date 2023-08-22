Водителей каршеринга предупредили о риске подхватить опасные болезни в салоне

Инфекционист: в каршеринге можно заразиться коронавирусом и кишечными инфекциями

В каршеринге можно заразиться гриппом или коронавирусом, а также кишечными инфекциями. О риске подхватить эти и другие опасные заболевания в салоне арендованного авто водителей предупредил инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Лентой.ру».

21 августа в Москве в автомобиле каршеринга десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в нем был мефедрон.

По словам Вознесенского, если в шприце были возбудители ВИЧ или вирусного гепатита В и С, то небольшая вероятность заражения этими инфекциями присутствует.

Вероятность заражения другими заболеваниями в каршеринге Вознесенский оценил как невысокую, но признал, что полностью риск исключать нельзя. «К примеру, если в салоне находился больной гриппом или коронавирусной инфекцией, то вероятность заражения присутствует. Если в автомобиле ездил больной с кишечными инфекциями и трогал поверхности, которые затем потрогал другой человек и засунул руки в рот или другие слизистые, то есть вероятность заражения кишечными инфекциями», — пояснил специалист.