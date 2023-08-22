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19:06, 22 августа 2023Среда обитания

Спасение человечества увидели в «адских» гейзерах

Bloomberg: геотермальная энергия поможет добиться углеродной нейтральности

Фото: Unsplash

В США и Европе спасение человечества от последствий изменения климата увидели в гейзерах, которые можно использовать в качестве возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает Bloomberg.

В агентстве уточнили, что гейзеры в Тоскане вдохновили поэта Данте Алигьери на создание образа ада в «Божественной комедии». На данный момент в коммуне Лардерелло функционирует старейшая в мире геотермальная электростанция. Подобная технология может помочь миру отказаться от ископаемого топлива и достичь углеродной нейтральности.

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Однако эксперты отрасли отмечают, что в проекты, связанные с энергией гейзеров, вкладывают меньше средств, чем в солнечную энергию или водород. «Геотермальная энергия — это Золушка возобновляемых источников энергии в Европе. Однако, несмотря на огромный потенциал, инвесторы опасаются риска геологоразведочных работ», — заявил председатель Итальянского геотермального союза Бруно Делла Ведова.

Так, за десятилетие на субсидии для исследований в области геотермальной энергии в Европе потратили около 700 миллионов евро. При этом только в 2020 году сфера солнечной энергетики получила 30 миллиардов евро.

Ранее американская продовольственная компания Cargill, являющаяся крупнейшим агротрейдером, начала тестировать гигантские паруса высотой 37,5 метра для снижения выбросов парниковых газов от сжигания топлива.

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    Нина Ташевская
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