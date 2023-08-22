В России заявили об устойчивом росте экономики

Замглавы МЭР Ильичев заявил об устойчивом росте российской экономики

Заместитель главы Министерства экономического развития России Владимир Ильичев в интервью телеканалу CGTN рассказал, что надежды Запада на коллапс российской экономики из-за санкций не оправдались, подчеркнув, что экономика страны выходит на устойчивый рост, передает ТАСС.

Он уточнил, что основным российским секторам экономики удалось адаптироваться к санкционному давлению даже быстрее, чем ожидалось. «Какого-то крайне заметного влияния не произошло. Мы постепенно выходим на устойчивый рост нашей экономики», — заявил замглавы МЭР.

Ильичев заверил, что в настоящее время россияне живут практически той же жизнью, что и до санкций, поскольку цепочки поставок большого количества товаров были перестроены, а на замену ушедших из страны брендов пришли другие.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что по итогам 2022 года российская экономика вошла в пятерку самых крупных экономик мира.