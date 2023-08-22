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19:17, 22 августа 2023Экономика

Путин заявил о риске ускорения роста цен в России

Президент Путин заявил о росте инфляционных рисков в России

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент Владимир Путин заявил о росте инфляционных рисков в России, сообщается на сайте Кремля. Глава государства призвал правительство страны и Центробанк держать ситуацию на постоянном контроле.

«Инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Попросив соответствующим образом выстраивать экономическую политику, президент отметил, что споров, связанных с инфляцией, сейчас много, но «консенсус мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас».

На экстренном заседании, состоявшемся 15 августа, совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12 процентов. Регулятор назвал его причиной стремление вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем.

Днем ранее Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России к концу 2023 года не превысит 6,5 процента и окажется выше пяти процентов. По его данным, в большинстве регионов России инфляция начала разгоняться уже в июле.

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    Дмитрий Воронин
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