Путин заявил о риске ускорения роста цен в России

Президент Путин заявил о росте инфляционных рисков в России

Президент Владимир Путин заявил о росте инфляционных рисков в России, сообщается на сайте Кремля. Глава государства призвал правительство страны и Центробанк держать ситуацию на постоянном контроле.

«Инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен выходит на первый план», — сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Попросив соответствующим образом выстраивать экономическую политику, президент отметил, что споров, связанных с инфляцией, сейчас много, но «консенсус мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас».

На экстренном заседании, состоявшемся 15 августа, совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12 процентов. Регулятор назвал его причиной стремление вернуть инфляцию к четырем процентам в 2024 году и стабилизировать ее вблизи этой отметки в дальнейшем.

Днем ранее Центробанк спрогнозировал, что инфляция в России к концу 2023 года не превысит 6,5 процента и окажется выше пяти процентов. По его данным, в большинстве регионов России инфляция начала разгоняться уже в июле.