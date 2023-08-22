Перечислены последствия сброса воды с АЭС «Фукусима-1»

Эксперт по энергетике Кондратьев назвал низким риск от сброса воды с «Фукусимы»

Сброс воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в Японии в Тихий океан вряд ли приведет к критичным последствиям для окружающей среды, живых организмов. Тем не менее точно оценить реальный ущерб возможно будет только постфактум. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев.

«Пока рассуждать о последствиях достаточно сложно, потому что не совсем понятно, какими будут объемы и состав этой воды, как она будет распространяться в океане, — сказал Кондратьев. — Почти все соседи Японии оценивают ситуацию негативно, но, видимо, у страны просто нет другого хорошего выхода: проблема накапливалась на протяжении нескольких лет».

По мнению специалиста, с большой вероятностью серьезных последствий для окружающей среды ждать не стоит, вряд ли слив воды приведет к серьезному радиоактивному заражению. Вероятно, произойдет перемешивание воды, что поможет минимизировать вред. Вместе с тем Кондратьев подчеркнул, что реально оценить последствия можно будет только после сброса.

Авария на АЭС «Фукусима-1» Авария на «Фукусиме-1» произошла 11 марта 2011 года в результате землетрясения. Затопление подвальных помещений привело к обесточиванию станции и, как следствие, к отказу систем аварийного охлаждения. Из-за отказа систем началось расплавление ядерного топлива, в окружающую среду попали радиоактивные элементы.

Очистка воды

Теоретически, по мнению Кондратьева, у Японии могла бы быть возможность обойтись без сброса воды в океан — попытаться ее очистить. Но для этого необходима разработка специальных технологических решений, строительство и проектирование установок. А это требует не только денег, но и времени, которого у страны может не быть.

«Заниматься очисткой — дорого и долго. Мы часто видели, что заявленные сроки по устранению последствий аварии на "Фукусиме" не выполняются. Впрочем, любая авария такого уровня — это уникальный случай, — отметил специалист. — Я не могу сказать, насколько Япония может управлять процессом, переносить дату сброса. Были попытки обсуждения других решений, но неясно, как долго можно сохранять статус-кво».

Истоки проблемы

Несмотря на то что АЭС распространены и в других странах, на данный момент с проблемой необходимости утилизации зараженной воды столкнулась только Япония. Это, по словам Кондратьева, произошло в результате ликвидации последствий аварии на «Фукусиме-1» и накопления больших объемов воды.

В других странах на современных АЭС не возникает ситуации, при которой вода, забираемая из внешних источников водоснабжения, из рек, прудов-охладителей, контактирует непосредственно с реактором. В большинстве случаев происходит контакт непосредственно с его оболочкой, но не с радиоактивной зоной Сергей Кондратьев специалист по ядерной энергетике

Кондратьев объяснил, что в России, США, Франции вода, использованная для охлаждения, позже сбрасывается обратно в водоем. Отличие от исходного состояния только в том, что она становится более теплой: температура достигает 40-50 градусов.

«При этом такая вода не радиоактивна. Конечно, в ней может быть не очень комфортно рыбе, живым организмам, водорослям, но именно радиоактивное заражение не возникает», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что Япония начнет сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. В начале июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило план по сбросу воды в Тихий океан. Организация утверждала, что сброс жидкости окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду, но представители Китая выступили против инициативы, утверждая, что радиоактивная вода опасна.

Позже опасения Китая подтвердились. В конце июля в пойманном рядом с АЭС окуне обнаружили повышенное содержание радиоактивного цезия-137. В рыбе оказалось 18 тысяч беккерелей вещества на один килограмм вместо допустимых 100.