Источник РИА Новости: командир отделения ВСУ расстрелял бойца под Купянском

Командир отделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстрелял одного из бойцов под Купянском из-за страха. Как уточняет источник РИА Новости, навлекший на себя гнев командира украинец испугался наступления группы российских бойцов.

Собеседник агентства в подтверждение своих слов предоставил журналистам видеозапись с телефона военнослужащего ВСУ. Он отметил, что во время штурма «легло целое отделение ВСУ», однако, по его словам, есть нюанс.

«У одного вэсэушника ранения носили очень специфический характер — сзади сбоку. И лежал он в направлении своего тыла», — заявил он, добавив, что предоставленный им мобильный телефон был найден в карманах бронежилета бойца и записывал все происходящее на камеру.

На записи видно, как боец ВСУ бежит, а его сослуживец производит выстрел в его сторону. Согласно документам, погибший был мобилизованным. Собеседник агентства утверждает, что моральный дух этой категории «давно носит отрицательный характер».

Ранее командир подразделения разведки ВС России с позывным Шума заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли и сожгли заживо иностранного наемника на поле боя на запорожском направлении вместо эвакуации из-за опасности пленения.