Россиянкам назвали способ визуально удлинить ноги с помощью одежды

Cтилист Наталья Осиновская: брюки прямого кроя помогут визуально удлинить ноги

Cтилист Наталья Осиновская назвала россиянкам способ визуально удлинить ноги с помощью одежды. Ее комментарий публикует издание «Городовой».

По словам специалистки, зрительно скорректировать фигуру и сделать ее стройнее помогут правильно подобранные брюки. При этом она уточнила, что штаны не должны облегать ноги.

«Можно выбрать брюки прямого кроя с лампасами или стрелками, вертикальными полосками, а также палаццо — длинные и широкие, напоминающие юбку. Завышенная талия и обувь под цвет брюк или нюдового оттенка визуально удлиняют ноги», — подчеркнула она.

Ранее в июле стилист-имиджмейкер Светлана Бизяева перечислила россиянкам модную одежду на осень. В список актуальной верхней одежды в будущем сезоне собеседница издания внесла дубленку-авиатор и укороченные куртки-пуховики.