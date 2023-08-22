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09:43, 23 августа 2023Ценности

Россиянкам назвали способ визуально удлинить ноги с помощью одежды

Cтилист Наталья Осиновская: брюки прямого кроя помогут визуально удлинить ноги

Фото: 汤 泽坤 / Unsplash

Cтилист Наталья Осиновская назвала россиянкам способ визуально удлинить ноги с помощью одежды. Ее комментарий публикует издание «Городовой».

По словам специалистки, зрительно скорректировать фигуру и сделать ее стройнее помогут правильно подобранные брюки. При этом она уточнила, что штаны не должны облегать ноги.

«Можно выбрать брюки прямого кроя с лампасами или стрелками, вертикальными полосками, а также палаццо — длинные и широкие, напоминающие юбку. Завышенная талия и обувь под цвет брюк или нюдового оттенка визуально удлиняют ноги», — подчеркнула она.

Ранее в июле стилист-имиджмейкер Светлана Бизяева перечислила россиянкам модную одежду на осень. В список актуальной верхней одежды в будущем сезоне собеседница издания внесла дубленку-авиатор и укороченные куртки-пуховики.

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    Екатерина Ештокина
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