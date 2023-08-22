Наряды с бельем напоказ стали трендом у знаменитостей

Знаменитости принялись массово выходить в свет с нижним бельем напоказ и запустили новый тренд. Соответствующий материал публикует People.

По сообщению издания, модными стали наряды из прозрачных тканей, а также одежда с разрезами и вырезами, демонстрирующими бюстгальтеры и трусы. Так, например, супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли посетила премию BAFTA в юбке Alaïa с асимметричным разрезом, а телезвезда Джулия Фокс прошлась по Парижу в полностью прозрачном платье в пол.

Среди звезд, последовавших новой тенденции, оказались певицы Розалия, Дуа Липа, Рита Ора и Сиара, манекенщицы Алессандра Амбросио, Ева Герцигова, Хейли Бибер, Ирина Шейк и Кендалл Дженнер, а также актриса Эмма Коррин, Флоренс Пью, Кристен Стюарт и другие популярные инфлюэнсеры.

В мае торчащие из-под юбок стринги тоже обрели популярность. Речь идет о юбках модели Whale Tail («хвост кита»), на поясе которых пришивается ткань, создающая иллюзию тонких стрингов. Данный предмет гардероба был особенно актуален в 2000-х годах, а в текущем сезоне вновь вернулся в моду.