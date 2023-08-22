Информация о мобилизации в России 20 тысяч человек ежемесячно не подтвердилась

Сообщение о мобилизации в России 20 тысяч человек ежемесячно не подтвердилось

18 августа представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что в России ежемесячно мобилизуют около 20 тысяч граждан. Однако эта информация не подтвердилась.

Такой вывод Юсов делает, в частности, исходя из данных мэра Москвы Сергея Собянина о 45 тысячах москвичей, участвующих в специальной военной операции (СВО), хотя ранее, по его словам, было 35 тысяч человек. В конце июля Собянин действительно заявлял, что в зоне военной операции находятся 20 тысяч мобилизованных москвичей, еще 10 тысяч заключили контракты с Минобороны.

16 августа градоначальник сообщил, что на фронте находятся 45 тысяч человек, но отметил, что в рамках мобилизации «из Москвы ушло около 20 тысяч человек», контрактников и добровольцев — тоже около 20 тысяч. Следовательно, за три недели на службу по контракту записались около 15 тысяч человек. Число мобилизованных осталось прежним — 20 тысяч человек.

В своем заявлении Юсов также говорит, что преимущественно мобилизуют тех, кто недавно получил российское гражданство. Вероятно, спикер ГУР Минобороны Украины сделал отсылку к ситуации, когда в военкоматы Санкт-Петербурга принудительно доставили более 100 мигрантов, однако, как сообщалось ранее, у них были российские паспорта, но они не стояли на воинском учете.

Встать на воинский учет после получения гражданства необходимо в течение двух недель с момента получения паспорта. Это регламентировано статьей 10 закона «О воинской обязанности и военной службе».

Мобилизационные мероприятия в России завершились 28 октября 2022 года и не возобновлялись. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что дальнейший призыв не требуется. Об этом же заявляли министр обороны Сергей Шойгу и депутаты Госдумы.

Публикация получила широких охват в проукраинских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»