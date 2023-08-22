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12:19, 22 августа 2023Среда обитания

Россиянам рассказали о нюансах установки пластиковых окон

Стройэксперт Васильев: при установке пластиковых окон нужно учесть последствия

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

При подписании договора на установку пластиковых окон нужно обратить внимание на включение в документ всех стандартов изготовления и монтажа изделий, а также возможных негативных последствий. О нюансах замены окон рассказал россиянам строительный эксперт Федор Васильев, пишет NEWS.ru.

«Договор должен содержать предупреждения о возможных негативных последствиях установки пластиковых окон, согласование возможных отклонений от стандартов. Обратите внимание на сроки исполнения работ и стоимость: входит ли доставка, вывоз мусора, монтажная пена и так далее. Также должны быть все чеки и гарантийные талоны», — уточнил специалист.

На самих окнах после установки не должно быть сколов, царапин, вмятин, не должно быть грязи и конденсата между стеклами, они должны свободно открываться и закрываться.

Ранее эксперт дал советы по выбору пластиковых окон. По словам Васильева, лучшую защиту от шума дают двухрамные окна с утолщенным наружным стеклом и специальным шумозащитным вентиляционным клапаном — однако летом комнаты с ними все равно понадобится проветривать.

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    Нина Ташевская
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