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19:27, 22 августа 2023Культура

Пенкин поделился воспоминаниями о выступлении с Тото Кутуньо

Певец Сергей Пенкин назвал замечательной работу с Тото Кутуньо на одной сцене
Сергей Пенкин

Сергей Пенкин. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Знаменитый итальянский певец и композитор Тото Кутуньо был замечательным и талантливым человеком, рассказал в беседе с «Лентой.ру» музыкант Сергей Пенкин. Он поделился воспоминаниями о встрече и знакомстве с исполнителем, а также о совместной работе с ним на одной сцене.

«Замечательный артист, музыкант, который много песен написал для Джо Дассена, для [Адриано] Челентано. Я исполнял его песню, был в таком удивлении и восторге. Очень хороший и замечательный человек. Очень добрые и светлые [воспоминания остались], потому что с любыми творческими людьми всегда приятно иметь дело. У них нет пафоса, они очень теплые, отзывчивые, хорошие», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни, сообщило агентство ANSA. Как сообщил агентству его менеджер, артист ушел из жизни в больнице в Милане после продолжительной болезни, которая прогрессировала в последние месяцы.

Всемирно известный певец родился 7 июля 1943 года в итальянской коммуне Фоздиново. Он начал свою музыкальную карьеру в 1960-е годы. Одной из самых знаменитых композиций артиста стала песня L'italiano. В 1990 году Кутуньо победил на Евровидении.

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