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15:07, 22 августа 2023Среда обитания

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Оперштаб сообщил о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту

Фото: Александр Котомин / «Лента.ру»

На Крымском мосту во вторник, 22 августа, временно перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Соответствующая публикация оперштаба появилась в 14:41 по московскому времени. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Информация о причинах приостановки движения отсутствует. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан призвали сохранять спокойствие и выполнять указания представителей службы транспортной безопасности.

Аналогичная ситуация с перекрытием движения автотранспорта по Крымскому мосту произошла 13 августа. Помимо этого, оно неоднократно перекрывалось 12 августа. В этот день Минобороны России сообщило о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать мост.

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    Полина Кислицына
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