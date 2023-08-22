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10:50, 22 августа 2023Силовые структуры

Следователи завели дело из-за гибели восьми человек в ДТП в российском регионе

СКР возбудил дело по факту ДТП в Ростовской области с восемью погибшими

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в Ростовской области, в котором погибли восемь человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, авария произошла 21 августа на участке федеральной трассы Ростов-на-Дону — СемикаракорскВолгодонск. Столкнулись два автомобиля «Лада-Приора» и ВАЗ-2114. Среди погибших — жителей Мартыновского района Ростовской области — четверо детей 3, 7, 9 и 10 лет.

В настоящее время на месте ДТП идет осмотр и сбор доказательств.

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    Любовь Ширижик
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