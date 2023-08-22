На Украине признали отсутствие поддержки идеи трибунала против России в мире

На Украине признали, что идея трибунала против РФ не получила поддержки в мире

Заместитель главы офиса президента Украины Андрей Смирнов признал, что идея международного трибунала против России не получила поддержки в мире. Его слова приводит издание «Клименко тайм».

«Доктрина международного права находится в заложниках у глобальной политики, у геополитики», — отметил чиновник, указав, что это стало причиной отсутствия поддержки инициативы Киева.

По словам Смирнова, некоторые украинские партнеры опасаются, что международный трибунал против России создает прецедент, который может быть использован против них, поскольку ряд стран проводит военные кампании за рубежом.

Ранее в мае с инициативой создать международный трибунал против России в ходе своей речи в Международном уголовном суде в Гааге выступил президент Украины Владимир Зеленский.