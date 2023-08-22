Выигравшая Кубок мира по шахматам жительница Ямала рассказала о поединке

Выигравшая Кубок мира по шахматам жительница Ямала заявила о непростом поединке

Выигравшая Кубок мира по шахматам жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Горячкина заявила о непростом поединке. Ее подробный рассказ привело издание «Ямал-Медиа» в Telegram-канале.

Россиянка призналась, что некоторые партии на турнире в азербайджанском Баку ей не давались. Девушка назвала самым сложным финальную.

Уроженка Ямала отметила, что ее соперница по заключительной схватке болгарка Нургюл Салимова хорошо себя показала на турнире.

Гроссмейстер подчеркнула, что не очень уверенно прошла свой турнирный путь и устала, однако безусловно рада успеху. «Даже и не дергалась. Знала, что шансы будут», — сказала девушка.

О том, что Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам в Баку, стало известно 21 августа.

Глава Федерации шахмат России Андрей Филатов порадовался победе уроженке Ямала. Он заявил, что во время турнира гроссмейстер хорошо себя показала.