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21:05, 23 августа 2023Из жизни

100-летняя женщина раскрыла простые секреты долголетия

Southend Echo: 100-летняя британка назвала усердную работу секретом долголетия

Фото: @wilesecho

Пережившая войну 100-летняя жительница Великобритании Августа Фолкнер раскрыла простые секреты долгой жизни. Об этом сообщает Southend Echo.

Женщина выросла в английском графств Девон, а во время Второй мировой войны состояла в Женской земледельческой армии и занималась сельским хозяйством вместо ушедших на войну мужчин. В 1990 году Фолкнер переехала в английский город Питси, чтобы быть поближе к внукам. По словам британки, она никогда не думала, что доживет до 100 лет. «Я никогда не пила лекарств, это большая редкость», — утверждает она.

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Главным секретом своего долголетия женщина назвала усердную работу. «Моя мама говорила: "Ты работаешь или голодаешь!"» — вспоминает она. Сын долгожительницы отметил, что Фолкнер бодра и активна, несмотря на преклонный возраст и проблемы со слухом и зрением.

Он также рассказал, что мать никогда не ела фастфуд и блюда индийской кухни. По его словам, долгожительница любит простую в приготовлении пищу. Фолкнер также никогда не водила машину и не выезжала за пределы страны. Самое дальнее путешествие, которое она совершила, было на остров Уайт, расположенный в проливе Ла-Манш.

Ранее сообщалось, что 99-летняя жительница Великобритании, всю сознательную жизнь занимающаяся семейным бизнесом, раскрыла секрет долгой жизни. Женщина отказывается выходить на пенсию и продолжает работать, несмотря на почтенный возраст.

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    Алиса Удовик
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