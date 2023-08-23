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20:20, 23 августа 2023Забота о себе

Психолог назвала признаки типичных потенциальных жертв манипуляторов

Фото: Unsplash

В ловушку абьюзеров, то есть эмоциональных манипуляторов, чаще остальных могут попадать люди с низкой самооценкой, предупредила психолог Анна Сухова. На типажи этих людей она указала в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, манипуляторы могут попытаться «завладеть» любым человеком независимо от пола, возраста или социального статуса, однако есть группы людей, которые с большей вероятностью могут стать жертвами абьюза.

В группе риска в первую очередь находятся неуверенные в себе люди с низкой самооценкой, отметила Сухова. По ее словам, они часто неспособны распознавать агрессивное или манипулятивное поведение, склонны верить ложным уверениям о себе и принимать несправедливую критику за объективную оценки своей личности.

Другая группа риска — это люди с высокой эмпатией. Абьюзеры и манипуляторы часто выбирают их как своих жертв, потому что те заботятся больше о других, чем о себе. Люди с высокой эмпатией склонны прощать негативное поведение и стараться понять мотивы обидчика или манипулятора

Анна Суховапсихолог

Люди с повышенным уровнем эмпатии также склонны к эмоциональной зависимости от других, добавила собеседница «Ленты.ру». По ее мнению, они стремятся поддержать близких и при этом могут не замечать, что их интересами пренебрегают. Манипуляторы умело эксплуатируют эту слабость, заставляя делать то, что им самим хочется, добавила Сухова.

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Кроме того, по словам психолога, люди, доверяющие абьюзерам, часто боятся потерять отношения. Они готовы пойти на компромиссы и жертвовать своими интересами ради сохранения контакта даже с токсичными партнерами или друзьями.

Чтобы предотвратить попадание в ловушку манипуляторов, необходимо осознать свои собственные потребности, границы и ценности. Важно быть внимательным к своим эмоциям и реакциям на поведение других людей. Если вы часто сталкиваетесь с негативными или контролирующими людьми, возможно, есть некоторые факторы, на которые они ориентируются

Анна Суховапсихолог

Один из основных путей защиты — развитие самосознания, отметила психолог. «Узнайте больше о себе: какие у вас слабости, какие нужды вы хотите удовлетворить и что для вас является приоритетом. Развивайте здоровую самооценку и постепенно откажитесь от зависимости от одобрения других людей», — заключила Сухова.

Ранее психолог Ольга Романив назвала способ поднять самооценку. Для начала она настоятельно рекомендовала перестать сравнивать себя с другими людьми.

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    Вера Владзиевская
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