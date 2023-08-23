Психолог назвала признаки типичных потенциальных жертв манипуляторов

В ловушку абьюзеров, то есть эмоциональных манипуляторов, чаще остальных могут попадать люди с низкой самооценкой, предупредила психолог Анна Сухова. На типажи этих людей она указала в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, манипуляторы могут попытаться «завладеть» любым человеком независимо от пола, возраста или социального статуса, однако есть группы людей, которые с большей вероятностью могут стать жертвами абьюза.

В группе риска в первую очередь находятся неуверенные в себе люди с низкой самооценкой, отметила Сухова. По ее словам, они часто неспособны распознавать агрессивное или манипулятивное поведение, склонны верить ложным уверениям о себе и принимать несправедливую критику за объективную оценки своей личности.

Другая группа риска — это люди с высокой эмпатией. Абьюзеры и манипуляторы часто выбирают их как своих жертв, потому что те заботятся больше о других, чем о себе. Люди с высокой эмпатией склонны прощать негативное поведение и стараться понять мотивы обидчика или манипулятора Анна Сухова психолог

Люди с повышенным уровнем эмпатии также склонны к эмоциональной зависимости от других, добавила собеседница «Ленты.ру». По ее мнению, они стремятся поддержать близких и при этом могут не замечать, что их интересами пренебрегают. Манипуляторы умело эксплуатируют эту слабость, заставляя делать то, что им самим хочется, добавила Сухова.

Кроме того, по словам психолога, люди, доверяющие абьюзерам, часто боятся потерять отношения. Они готовы пойти на компромиссы и жертвовать своими интересами ради сохранения контакта даже с токсичными партнерами или друзьями.

Чтобы предотвратить попадание в ловушку манипуляторов, необходимо осознать свои собственные потребности, границы и ценности. Важно быть внимательным к своим эмоциям и реакциям на поведение других людей. Если вы часто сталкиваетесь с негативными или контролирующими людьми, возможно, есть некоторые факторы, на которые они ориентируются Анна Сухова психолог

Один из основных путей защиты — развитие самосознания, отметила психолог. «Узнайте больше о себе: какие у вас слабости, какие нужды вы хотите удовлетворить и что для вас является приоритетом. Развивайте здоровую самооценку и постепенно откажитесь от зависимости от одобрения других людей», — заключила Сухова.

Ранее психолог Ольга Романив назвала способ поднять самооценку. Для начала она настоятельно рекомендовала перестать сравнивать себя с другими людьми.