В Верховной Раде исключили территориальные уступки ради прекращения боев

Верховная Рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки ради прекращения боевых действий. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно принятому документу, любые территориальные уступки ради прекращения боев являются недопустимыми, а все подразделения Вооруженных сил России должны освободить территорию Украины.

Ранен советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что власти республики не намерены разменивать территории страны на членство в НАТО. До этого начальник штаба генсека Североатлантического альянса Стиан Йенссен заявлял, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в блоке может привести к окончанию вооруженного конфликта.