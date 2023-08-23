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19:11, 23 августа 2023Бывший СССР

Верховная Рада исключила любые территориальные уступки ради прекращения боев

В Верховной Раде исключили территориальные уступки ради прекращения боев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Верховная Рада приняла постановление, исключающее территориальные уступки ради прекращения боевых действий. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно принятому документу, любые территориальные уступки ради прекращения боев являются недопустимыми, а все подразделения Вооруженных сил России должны освободить территорию Украины.

Ранен советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что власти республики не намерены разменивать территории страны на членство в НАТО. До этого начальник штаба генсека Североатлантического альянса Стиан Йенссен заявлял, что отказ Украины от части своих территорий в пользу России в обмен на членство в блоке может привести к окончанию вооруженного конфликта.

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    Алевтина Запольская
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