Байдену сообщили о крушении приписываемого Пригожину самолета

Президенту США Байдену сообщили о крушении Embraer Legacy в Тверской области

Президенту США Джо Байдену доложили о крушении самолета Embraer Legacy в Тверской области, на котором предположительно мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент был проинформирован об авиакатастрофе в России», — заявили в Белом доме.

Специальная комиссия Росавиации начала расследование крушение самолета. Воздушное судно Embraer, разбившееся в Тверской области, принадлежало компании «МНТ-Аэро». Как стало известно, компания специализируется на бизнес-перевозках.

О крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По информации МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров. Предварительно, выживших нет.

