У людей с компульсивным поведением обнаружили недостаток белков в мозге

PNAS: недостаток белков в мозге привел к компульсивному поведению

Команда специалистов из Технического университета Кайзерслаутерн (Германия) обнаружила недостаток определенных белков в мозге людей с компульсивным поведением, включая обсессивно-компульсивный синдром и расстройства аутистического спектра. Выводы работы опубликованы в журнале PNAS.

Известно, что поведение человека регулируется нейронными цепями в мозге. Соответствующие молекулярные нарушения, которые наблюдаются при психических расстройствах, могут приводить к стереотипному поведению,.

Теперь специалисты выявили в эксперименте на мышах, что отсутствие двух белков (интерсектина 1 и интерсектина 2), приводит к нарушению передачи сигналов в нервных клетках и компульсивному повторяющемуся поведению, которое также наблюдается у пациентов с мутациями интерсектина 1. Причем белки также оказались жизненно необходимыми, потому что при их отсутствии некоторые мыши ушли из жизни преждевременно.

На молекулярном уровне это проявлялось так: исчезновение двух белков привело к уменьшению количества соответствующих рецепторов на синапсах (концах нервных клеток). В результате нарушалась передача сигналов от одной нервной клетки к другой, поскольку интерсектины важны для стабилизации NMDA-рецептора в синапсах. Вероятно, что имеют место и другие молекулярные причины поведенческих аномалий.

Открытие подтверждает теорию о том, что подобные дефекты могут вызывать психические заболевания.