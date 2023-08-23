Бразилия пожелала подключиться к усилиям по урегулированию ситуации на Украине
Президент Бразилии пожелал подключиться к усилиям по урегулированию на Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал подключиться к усилиям по урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА Новости.
«Мы готовы присоединиться к мерам, которые действительно могут способствовать немедленному прекращению огня и справедливому и прочному миру», — сказал он.
Ранее президент Бразилии поддержал расширение БРИКС. По его мнению, на саммите в Йоханнесбурге будут приняты важные решения по вопросу о присоединении новых стран.