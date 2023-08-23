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12:54, 23 августа 2023Мир

Бразилия пожелала подключиться к усилиям по урегулированию ситуации на Украине

Президент Бразилии пожелал подключиться к усилиям по урегулированию на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пожелал подключиться к усилиям по урегулированию ситуации на Украине, пишет РИА Новости.

«Мы готовы присоединиться к мерам, которые действительно могут способствовать немедленному прекращению огня и справедливому и прочному миру», — сказал он.

Ранее президент Бразилии поддержал расширение БРИКС. По его мнению, на саммите в Йоханнесбурге будут приняты важные решения по вопросу о присоединении новых стран.

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    Анастасия Заикина
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