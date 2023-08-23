Власти оценили состояние российского бюджета

Мишустин: опасения о сложностях с бюджетом России не оправдались

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства оценил состояние федерального бюджета. По его словам, доходы за первое полугодие оказались выше ожиданий, сообщает ТАСС.

Глава кабмина напомнил, что в начале года появились прогнозы о том, что российский бюджет будет сложно балансировать. Однако опасения не оправдались, отметил Мишустин. «Как и говорил президент, ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло», — добавил он. Доходы бюджета за первое полугодие превзошли оценки на 135 миллиардов рублей и превысили 12 триллионов 300 миллиардов рублей, отметил премьер.

Мишустин подчеркнул, что ожидается рост поступлений от несырьевых товаров — эта тенденция уже усилилась по сравнению с первым кварталом. «На них приходится уже почти 3 из каждых 4 рублей в доходах, что подтверждает большую бюджетную устойчивость», — сказал глава правительства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по итогам июля-сентября российский бюджет будет профицитным. При этом по итогам года расходы превысят доходы — как и прогнозировалось, дефицит составит около двух процентов ВВП. По словам главы государства, текущая бюджетная ситуация в целом устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности. Однако в стране ускоряется инфляция, и задача сдерживания цен выходит для властей на первый план.