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17:04, 23 августа 2023Мир

Канада ввела санкции против четырех россиян и 29 юрлиц

Премьер Трюдо: Канада ввела санкции против четырех российских физлиц и 29 юрлиц

Фото: Amber Bracken / Reuters

Канада ввела санкции против четырех российских физлиц и 29 юрлиц. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, пишет РИА Новости.

Новые ограничения касаются лиц и компаний, работающих в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России. Он добавил, что санкции должны подтолкнуть Россию к уходу с Украины.

Против кого именно введены санкции пока что неясно. Точную информацию опубликуют позднее.

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    Александр Слабиев
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