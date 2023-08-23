Канада ввела санкции против четырех россиян и 29 юрлиц

Премьер Трюдо: Канада ввела санкции против четырех российских физлиц и 29 юрлиц

Канада ввела санкции против четырех российских физлиц и 29 юрлиц. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, пишет РИА Новости.

Новые ограничения касаются лиц и компаний, работающих в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России. Он добавил, что санкции должны подтолкнуть Россию к уходу с Украины.

Против кого именно введены санкции пока что неясно. Точную информацию опубликуют позднее.