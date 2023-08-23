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16:03, 23 августа 2023Силовые структуры

Россиянка оправдала атаки ВСУ на Крымский мост и попала под уголовную статью

Против челябинки, которая оправдала атаки ВСУ на Крымский мост, возбудили дело
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма в отношении женщины, которая поддержала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заявление пресс-службы УФСБ по региону.

По данным ведомства, в соцсетях челябинка призывала к осуществлению других терактов. Помимо этого, она открыто выражала протест по поводу проведения специальной военной операции на Украине. Теперь женщине грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Рано утром 17 июля два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. Это уже вторая украинская атака с осени 2022 года.

Ранее также стало известно, что Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего гражданина Украины к трем годам колонии общего режима за призывы к терроризму.

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    Варвара Митина
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