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15:06, 23 августа 2023Мир

Си Цзиньпин заявил о сохранении мышления холодной войны

Глава КНР Си Цзиньпин: в мире сохраняется мышление времен холодной войны

Фото: Gianluigi Guercia / Reuters

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что мышление времен холодной войны в мире сохраняется, а также описал нынешнюю геополитическую ситуацию как мрачную. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны расширять политическое сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и поддерживать мир и спокойствие», — отметил китайский лидер.

Также Си Цзиньпин заявил о необходимости для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) поддерживать друг друга по основным международным и региональным проблемам, «активно выступать посредниками в решении острых вопросов». По его мнению, необходимо задействовать механизмы встреч глав министерств иностранных дел стран-участников объединения и проводить встречи на высшем уровне, затрагивающие вопросы безопасности.

Ранее лидер Китая призвал БРИКС содействовать деэскалации во всем мире. Также он указал на то, что страны-участники БРИКС должны активнее помогать друг другу в разрешении проблем, которые затрагивают общие интересы.

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    Максим Габриелян
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