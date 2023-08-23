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20:15, 23 августа 2023Спорт

Назван способ избавиться от синдрома «компьютерной шеи»

Инструктор Тарасов посоветовал разминку от синдрома «компьютерной шеи»

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Инструктор отделения реабилитации Мариинской больницы Илья Тарасов назвал способ избавиться от синдрома «компьютерной шеи». Видео появилось на странице клиники во «ВКонтакте».

Тарасов заявил, что «компьютерная шея» характерна для офисных сотрудников, которые часто испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом из-за неправильного положения головы. Для избавления от проблемы нужно сесть, выпрямив спину, и тянуться головой влево, вправо, вперед и назад.

Затем необходимо сложить руки в замок и положить их на затылок. При этом нужно отклонять голову вниз руками, оказывая давление на шею. Это упражнение нужно выполнить пять-семь раз. В последнюю очередь нужно отклонить голову назад, правой рукой упираться в подбородок при вдохе, а на выдохе отводить голову вперед.

30 июля инструктор по йоге Пурави Джош выделил позы для облегчения боли в спине. Помимо треугольника и собаки мордой вниз, он рекомендовал делать позу зародыша, кошки и сфинкса.

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    Анастасия Борисова
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