Назван способ избавиться от синдрома «компьютерной шеи»

Инструктор Тарасов посоветовал разминку от синдрома «компьютерной шеи»

Инструктор отделения реабилитации Мариинской больницы Илья Тарасов назвал способ избавиться от синдрома «компьютерной шеи». Видео появилось на странице клиники во «ВКонтакте».

Тарасов заявил, что «компьютерная шея» характерна для офисных сотрудников, которые часто испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом из-за неправильного положения головы. Для избавления от проблемы нужно сесть, выпрямив спину, и тянуться головой влево, вправо, вперед и назад.

Затем необходимо сложить руки в замок и положить их на затылок. При этом нужно отклонять голову вниз руками, оказывая давление на шею. Это упражнение нужно выполнить пять-семь раз. В последнюю очередь нужно отклонить голову назад, правой рукой упираться в подбородок при вдохе, а на выдохе отводить голову вперед.

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