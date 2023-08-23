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13:27, 23 августа 2023Россия

Со стадиона в Махачкале убрали вывеску с фамилией Исинбаевой

Вывеску с фамилией прыгуньи-чемпионки Исинбаевой сняли со стадиона в Махачкале

Вывеску с фамилией олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой сняли со стадиона в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало кадры, на которых запечатлен рабочий, демонтирующий буквы золотого цвета. После разбора букв фамилии прыгуньи с шестом, рабочий приступил к демонтажу букв ее имени.

Спортсменка столкнулась с общественным осуждением после того, как выяснилось, что у Исинбаевой есть недвижимость в Испании, а сама она попыталась откреститься от звания майора Вооруженных сил России, назвав его номинальным, а себя — «человеком мира».

С критикой слов легкоатлетки выступил министр спорта России Олег Матыцин. Позднее стало известно, что после высказываний спортсменки в Махачкале переименуют названный в честь Исинбаевой легкоатлетический стадион.

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    Марк Леонов
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