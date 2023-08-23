Россиянка поехала в Германию и описала дома немцев фразой «нам такое не видать»

Блогерша «Дзена» съездила в Германию и удивилась ухоженности немецких домов

Российская путешественница и блогер, поехавшая в Германию, восхитилась домами немцев и описала их фразой «нам такое не видать». Своим удивлением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации подчеркнула, что во дворах у местных жителей всегда чисто и аккуратно, даже если ежедневно опадают листья. Кроме того, по ее словам, благодаря «коллективной ответственности», немцы не создают визуальный шум вокруг своих домов и стараются строить их одинаковыми.

«В России дома чередуются: может стоять роскошный ухоженный особняк, а по соседству совершенно неопрятная территория, заросшая сорняками и травой. Таким образом, облик города и района меняется», — сравнила туристка.

По ее мнению, у россиян часто не бывает финансовой возможности позаботиться о территории и внешнем виде здания. При этом, пожаловалась путешественница, соотечественникам легче снести старое красивое здание, нежели отреставрировать его, что тоже сказывается на облике города.

Ранее россиянин, уже девять лет живущий в Германии, рассказал о выросших ценах на электроэнергию и еду. При этом мужчина опроверг данные, что немцам не хватает средств, чтобы заплатить за квартиру, так как несмотря на рост коммунальных платежей, арендная плата осталась той же.