Еще в одной стране выявили новый вариант коронавируса «эрис»

Минздрав Египта сообщил о выявлении двух случаев нового варианта COVID-19 «эрис»

В еще одной стране выявили новый вариант коронавируса «эрис», речь идет о Египте. Минздрав страны сообщил о двух зафиксированных случаях заражения, передает РИА Новости.

«Результаты анализов из центров, отслеживающих болезни, похожие на грипп, острые респираторные заболевания и пневмонию, подтверждают два положительных случая варианта COVID-19 EG-5.2», — отметили в ведомстве.

Минздрав Египта рассказал, что оба пациента переносят болезнь легко и идут на поправку. Возраст заболевших не уточняется.

Ранее Роспотребназдор сообщил, что в России выявлено 17 случаев заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5 «эрис». Новая разновидность вируса пока не получила широкого распространения.

До этого Всемирная организации здравоохранения заявила о стремительном росте числа заболеваний новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5.1. По мнению вирусологов, новый вариант со временем может стать доминирующей формой коронавируса.

